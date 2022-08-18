Переезд — это просто: "Ростелеком" сам перевезет услуги связи в другую квартиру

"Ростелеком" предлагает приморцам воспользоваться услугой "Онлайн-переезд" и получить скидку до 50% в течение первых двух месяцев на абонентскую плату, сообщили ИА UssurMedia в компании.
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