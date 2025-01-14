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Насморк, чихание, кашель: как по первым признакам узнать, чем именно вы заболели?

Насморк, чихание, кашель: как по первым признакам узнать, чем именно вы заболели?

Зима такое время, когда каждая вторая встреча со знакомыми сопровождается звучным чиханием и кашлем. Вы замечаете первые симптомы, но понять, что это простуда, грипп или что-то опаснее, сложно.

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