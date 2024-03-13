Журанков о судействе на шоу-турнире: «Это просто позор, провал. Сделать 3 часа 30 минут потрясающего действа и потом 30 минутами все это убить»

9 марта в Санкт-Петербурге проходили соревнования по шоу-программам «Русский вызов». В состав жюри входили деятели искусства: Сергей Безруков, Егор Дружинин, Виктория Исакова, Борис Эйфман, Ким Кимин, Алла Сигалова и Аида Гарифуллина.
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