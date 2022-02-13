Украинский «Прометей» улетит в Чехию из-за «ситуации вокруг возможного вооруженного обострения со стороны России»

Президент украинского «Прометея» Владимир Дубинский рассказал о итогах собрания клуба по поводу обострившейся ситуацией в отношениях с РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх