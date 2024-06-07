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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глеб Сырица стал вторым на этапе ZLM Tour в Нидерландах

6 июня по маршруту из Мидделбурга в Виссенкерке проходил второй этап многодневки. Сырица финишировал вслед за победителем гонки – Каспером ван Уденом из Нидерландов.

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