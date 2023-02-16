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Министр обороны Великобритании Уоллес посоветовал ВСУ брать пример с армий стран НАТО и экономнее использовать боеприпасы

Министр обороны Великобритании Уоллес посоветовал ВСУ брать пример с армий стран НАТО и экономнее использовать боеприпасы

Руководитель оборонного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллес посоветовал Вооруженным силам Украины брать пример с армий государств, входящих в Североатлантический альянс, и более экономно расходовать боеприпасы.

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