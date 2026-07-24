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Царьград

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Путин передал Трампу хоккейную шайбу на форуме в Санкт-Петербурге

Путин передал Трампу хоккейную шайбу на форуме в Санкт-Петербурге

Руководитель Комиссии США Родни Кук рассказал РИА Новости, как Дональд Трамп воспринял символический жест от Владимира Путина с хоккейной шайбой, переданный на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

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