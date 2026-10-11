Как выглядели барбершопы в конце XIX — начале XX века

Еще несколько лет назад мир и не слышал о моде на бороды, барбершопы и все, что с этим связано. До недавнего времени гладковыбритые мужчины считались привлекательнее, нежели бородатые и косматые.
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