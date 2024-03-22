В одном окопе с зеком-насильником. Бунт в Госдуме, который не заметили. А зря

Я - "За " ! Человек осознал, пришёл кровью , жизнью своей искупать грех . Перед обществом он позор искупит ... а перед ней, кого обидел до скончания дней стоять ему на коленях и вымаливать прощение .

Galina Bobryasheva

А депутат ЛДПР Сухарев внес в госдуму проект о прощении уехавших артистов ( Галкины , Пугалкины и прочие) и разрешении им вернуться в Россию, если они попросят прощение. Считаю, что этого Сухарева и уехавших и поливающих грязью страну артистов, тоже надо проредить! В штурмовой отряд! Надежды правда на них никакой. Сразу побегут сдаваться хохлам.