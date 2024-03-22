Медвежий угол
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Медвежий угол

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В одном окопе с зеком-насильником. Бунт в Госдуме, который не заметили. А зря

В одном окопе с зеком-насильником. Бунт в Госдуме, который не заметили. А зря

Царьград Фото: Царьград Идея о том, что осуждённые за изнасилование могут попасть в ряды Вооружённых сил России разожгла жаркие споры в Госдуме.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Причем из ЕдРосов,проредить их бестолковые ряды,святое дело.
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8 час.
Boris Borisov
Я - &quot;За &quot; ! Человек осознал, пришёл кровью , жизнью своей искупать грех . Перед обществом  он позор искупит ... а перед ней, кого обидел  до скончания дней стоять ему на коленях и вымаливать прощение .
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8 час.
Galina Bobryasheva
А депутат ЛДПР  Сухарев внес в госдуму проект о прощении  уехавших артистов ( Галкины , Пугалкины и прочие) и разрешении им вернуться в Россию, если они попросят прощение. Считаю, что этого Сухарева и уехавших и поливающих грязью страну артистов, тоже надо проредить! В штурмовой отряд! Надежды правда на них никакой. Сразу побегут сдаваться  хохлам.
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6 час.

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