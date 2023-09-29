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Шахматистка Александра Костенюк рассказала, почему стала играть за Швейцарию

Шахматистка Александра Костенюк рассказала, почему стала играть за Швейцарию

Решение было принято в прошлом году.Решение было принято в прошлом году.Шахматистка Александра Костенюк заявила, что стала выступать за Швейцарию, потому что с лета 2022 года стала видеть акцент на то, что ее победы приписывают России.

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