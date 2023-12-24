Медведев о возвращении Надаля: «Соперничество с Рафой для меня, наверное, даже менее успешное, чем с Новаком»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» вернется в тур после травмы, из-за которой не играл почти год. «Соперничество с Рафой для меня, наверное, даже менее успешное, чем с Новаком (испанцу он уступает 1:5, а Джоковичу – 5:10 – Sports.