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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Долг России перед WADA за 2023 год составляет более 1,2 млн долларов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Размер взноса России за 2023 год составляет $1 267 023.

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