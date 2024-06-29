Система ПВО работает в Севастополе. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, предварительно, две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, но осколки упали в прибрежной зоне Севастополя и Балаклавском районе.