В августе 1864 года всех ведущих британских оружейников обязали представить свои образцы для переделки существующей винтовки «Энфилд» образца 1853 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А ЕС снова оставил ...
- А Самолёт AWACS НАТ...
- Лидер АдГ: русско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым