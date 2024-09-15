Командующий Данилов рассказал, как управлял двумя батальонами в Малой Локне

Главнокомандующий 44-м батальоном Армейского корпуса подполковник Александр Данилов, сражавшийся в Малой Локне под Курском в России, поделился с корреспондентом, как несколько групп солдат рука об руку защищали поселение после смерти другого командира батальона с позывным «Отмель».