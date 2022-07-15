Брошенную «Газель» обнаружили на Бибиревской

Управой района совместно с представителями ОАТИ города Москвы, полицейскими и коммунальщиками обнаружили на Бибиревской, 10 транспортное средство марки «Газель» с номерами У981НМ 69, которое обладало признаками брошенного и разукомплектованного.
Управой района совместно с представителями ОАТИ города Москвы, полицейскими и коммунальщиками обнаружили на Бибиревской, 10 транспортное средство марки «Газель» с номерами У981НМ 69, которое обладало признаками брошенного и разукомплектованного.
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