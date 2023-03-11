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Американские депутаты предложили механизм санкций против Китая, если он окажет России военную помощь

Американские депутаты предложили механизм санкций против Китая, если он окажет России военную помощь

Член американской палаты представителей демократ Адам Шифф со своими коллегами направил на рассмотрение в конгресс законопроект, в случае одобрения которого президент США будет уполномочен вводить санкции «против лиц из КНР» за поддержку России в военной области.

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