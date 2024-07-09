Корвет Совершенный провел тренировку с китайскими кораблями в Филиппинском море

Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота совместно с отрядом боевых кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая в составе эсминца "Иньчуань", фрегата "Хэншуй" и универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" провели тренировки по досмотру подозрительного судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря.
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