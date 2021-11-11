Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Только дурак или больной наголову не хочет жить... А по поводу вечной жизни - нужно ли она?Почему люди умира...
  • Константин Белимов
    Как можно не ведая смерти достичь того что не ведаешь? Умирает только то что родилось, а Вы помните что Вы родились? ...Почему люди умира...
  • Надежда Никитина
    ВОТ ЭТО ВЕРНО.Почему люди умира...

Причины, по которым даже любящие мужчины уходят. Мнение психолога

Причины, по которым даже любящие мужчины уходят. Мнение психолога

Ситуация, когда вроде бы любящий мужчина, вдруг решает уйти, случается с завидной регулярностью. Брошенные женщины часто оказываются в состоянии полной дезориентации, ощущают предательство, чувствуют себя униженными, оскорблёнными и покинутыми.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх