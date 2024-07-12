Собянин: Более 40 путепроводов и пешеходных мостов введут в Москве в этом году

За первые шесть месяцев 2024 года построили 12,3 км дорог Строительство участка новой автотрассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны и участка южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершится до конца года.