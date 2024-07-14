Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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NYP: в Трампа стрелял снайпер с крыши соседнего здания

NYP: в Трампа стрелял снайпер с крыши соседнего здания

Стрелявший на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, предположительно, находился на здании, расположенном в сотнях ярдов от трибуны, за пределами кордона безопасности, сообщает New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

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