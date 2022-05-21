Президент Байден підписав закон про допомогу Україні на суму 40 млрд доларів Про терміновість намірів адміністрації Байдена говорить той факт, що глава Білого дому не став чекати свого повернення до Вашингтона і підписав закон у ході поїздки країнами східної Азії У суботу президент Байден підписав ухвалений Конгресом законопроект про надання Україні 40 млрд доларів […] Сообщение Президент Байден підписав закон про допомогу Україні на суму 40 млрд доларів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.