Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Как заржавел памятник «Рабочий и колхозница» и почему это важно для кровельщиков

Как заржавел памятник «Рабочий и колхозница» и почему это важно для кровельщиков

Ржавчина — бич любых железосодержащих сплавов, особенно если речь идет об объектах на улице. Активная борьба с ней идет уже третий век, с тех пор, когда возникло массовое стальное строительство, но полностью победить извечного врага не удается.

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