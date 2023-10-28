NYT: от отчаяния Украина создает оружие-франкенштейн

С приближением зимы Украина нуждается в противовоздушной обороне. От отчаяния она подталкивает США к созданию оружия-франкенштейна FrankenSAM (образовано от Франкенштейн и SAM — surface-to-air missile, ракета класса «земля — воздух»).
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