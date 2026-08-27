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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мыльников о восстановлении после травмы: «Хорошо себя чувствую, но сейчас надо ногами заняться. Полгода не играл, это большой срок. Надо немножко кондиции подправить»

Вратарь « Трактора » Сергей Мыльников высказался о своем первом матче после травмы. В рамках Мемориала Ромазана команда обыграла « Амур » (3:2 Б).

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