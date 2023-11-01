Пятеро человек исчезли во время похода в Свердловской области

Валерий Горелых, представитель регионального ГУ МВД, рассказал о поисках спасателями и полиции туристической группы, не зарегистрированной в Ивдельском поисково-спасательном отряде, в Свердловской области, — передает «Мир 24».
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