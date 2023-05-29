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Академик Власов назвал 120 лет пределом человеческой жизни

Академик Власов назвал 120 лет пределом человеческой жизни

Председатель Объединенного ученого совета по биологическим наукам Сибирского отделения РАН академик Валентин Власов заявил, что сейчас высокая продолжительность жизни — атрибут благополучных государств, а долголетие — привилегия богатых людей.

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