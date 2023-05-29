Академик Власов назвал 120 лет пределом человеческой жизни

Председатель Объединенного ученого совета по биологическим наукам Сибирского отделения РАН академик Валентин Власов заявил, что сейчас высокая продолжительность жизни — атрибут благополучных государств, а долголетие — привилегия богатых людей.
Председатель Объединенного ученого совета по биологическим наукам Сибирского отделения РАН академик Валентин Власов заявил, что сейчас высокая продолжительность жизни — атрибут благополучных государств, а долголетие — привилегия богатых людей.
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