Спасение туристов в Крыму

Лишь с помощью спасателей группе удалось вырваться из замкнутого круга и спуститься с горы Мангуп. «Крым-Спас» рассказал о вызволении с плато Мангупа, где находится пещерный город «Мангуп-Кале», группы из трех человек, среди которого был несовершеннолетний.