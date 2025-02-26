Спасение туристов в Крыму

Лишь с помощью спасателей группе удалось вырваться из замкнутого круга и спуститься с горы Мангуп. «Крым-Спас» рассказал о вызволении с плато Мангупа, где находится пещерный город «Мангуп-Кале», группы из трех человек, среди которого был несовершеннолетний.
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