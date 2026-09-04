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Мультиагентная система Dude повысила точность проверки научных статей на соответствие коду

Мультиагентная система Dude повысила точность проверки научных статей на соответствие коду

С ростом числа научных публикаций ручная проверка соответствия статей и прилагаемого кода становится всё менее реалистичной.

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