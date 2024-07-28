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Мирра Андреева впервые в своей карьере выходит в финал турнира WTA

Мирра Андреева впервые в своей карьере выходит в финал турнира WTA

17-летняя теннисистка Мирра Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира WTA. Эту победу она одержала на турнире WTA-250 в Яссах (Румыния), где сейчас готовится к решающему матчу против соотечественницы Элины Аванесян.

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Комментарии
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Grandad
Ау, журналисты! Финал уже давно закончился, просыпайтесь.
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