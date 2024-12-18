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"Это поможет Польше": Киев создал новую "бизнес-модель" после отказа от транзита русского газа

"Это поможет Польше": Киев создал новую "бизнес-модель" после отказа от транзита русского газа

Киев придумал новую "бизнес-модель", которая якобы может стать альтернативой транзиту русского газа. По мнению украинских властей, "это поможет Польше" и самой Украине хранить необходимые для Европы объёмы газа.

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