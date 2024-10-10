Потоп случился ночью 10 октября в отеле We&I на Большом Сампсониевском проспекте. Группа из четырёх подростков в возрасте 16 лет сбила сплинтер системы пожаротушения, стало известно Мойке78.
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Потоп случился ночью 10 октября в отеле We&I на Большом Сампсониевском проспекте. Группа из четырёх подростков в возрасте 16 лет сбила сплинтер системы пожаротушения, стало известно Мойке78.