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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эртурул Эрдоган о матче с «Енисеем»: «Ни в одном отрезке игры мы не показали, что заслуживаем победить»

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган признался, что у него есть вопросы по игре команды в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (77:92).

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