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Картина дня. Финансы

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В России отреагировали на «наркогаллюцинации» Зеленского о Боге с украинским шевроном

В России отреагировали на «наркогаллюцинации» Зеленского о Боге с украинским шевроном

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв прокомментировал в беседе с RT заявление Владимира Зеленского о том, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».

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