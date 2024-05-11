В России отреагировали на «наркогаллюцинации» Зеленского о Боге с украинским шевроном

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв прокомментировал в беседе с RT заявление Владимира Зеленского о том, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».
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