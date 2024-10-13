В РПЦ видят связь между квадробингом и ЛГБТ*-идеологией

Представители церкви называют новое увлечение детей опасной субкультурой Квадробинг – не безобидное увлечение, а опасная субкультура, считает председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии