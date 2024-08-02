Армения ускоряет темп реформ ВС: США не могут поверить своему счастью

Армения получает от США консультационную помощь, которая ускорит переход на стандарты НАТОРанее заместитель госсекретаря США Узра Зея сообщила, что в Министерстве обороны Армении будет служить американский советник.
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