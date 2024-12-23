Сергей Ребров высказался о допинг-скандале с Мудриком

Тренер украинской сборной отреагировал на новости о своем подопечном. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ситуацию с футболистом «Челси» Михаилом Мудриком, который не прошел допинг-тест.
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