Марочко: Киев перебросил боевиков запрещенного в РФ «Айдара» в Сумскую область

ЛУГАНСК, 17 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины направило «все свои элитные подразделения» и запрещенный в РФ украинский националистический батальон «Айдар» для боев в Сумскую область, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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