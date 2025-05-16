Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко: Киев перебросил боевиков запрещенного в РФ «Айдара» в Сумскую область

Марочко: Киев перебросил боевиков запрещенного в РФ «Айдара» в Сумскую область

ЛУГАНСК, 17 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины направило «все свои элитные подразделения» и запрещенный в РФ украинский националистический батальон «Айдар» для боев в Сумскую область, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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