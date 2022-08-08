Политический вестник

4 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Расуль Муратов
    ГнидаМакаревич вновь о...
  • Tatyana
    Еще бы он не испытал отчаяния! Надежда вернуть свой винный заводик в Крыму, наверно, умерла только 24 февраля))Макаревич вновь о...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Явно вражина. Зачем 7 телефонов и прочая атрибутика? Боялся дома оставить вот и взял с собой, а там , видимо, помянул...ФСБ задержала пол...

«Мы быстро выкрутились из ситуации»: Баранец поведал о главном просчете ВСУ под Херсоном

«Мы быстро выкрутились из ситуации»: Баранец поведал о главном просчете ВСУ под Херсоном

Попытки Киева организовать быстрое и эффективное контрнаступление на Херсон не увенчаются успехом, поскольку командование ВСУ совершило грубую тактическую ошибку Читать далее  .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх