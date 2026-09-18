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Предупреждение для Лондона: МИД РФ объявил британские объекты на Украине легитимными целями

Предупреждение для Лондона: МИД РФ объявил британские объекты на Украине легитимными целями

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакию, предъявив ей официальный перечень международных обязательств, которые Лондон нарушает из-за поддержки Украины .

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