Минобороны: Продолжается отражение попытки ВСУ вторгнуться на территорию России

Армия России продолжает отражать попытку вторжения ВСУ на территорию нашей страны. По данным Минобороны, в течение суток в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника.
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