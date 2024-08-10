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Минобороны: Продолжается отражение попытки ВСУ вторгнуться на территорию России

Минобороны: Продолжается отражение попытки ВСУ вторгнуться на территорию России

Армия России продолжает отражать попытку вторжения ВСУ на территорию нашей страны. По данным Минобороны, в течение суток в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника.

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