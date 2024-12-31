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Верховный шаман Допчун-оол: Россия в 2025 году получит хороший урожай

Верховный шаман Допчун-оол: Россия в 2025 году получит хороший урожай

Россия в 2025 году получит хороший урожай, год будет без природных катаклизмов. Об этом заявил Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол, передает ТАСС.

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