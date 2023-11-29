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Зачем нам слушать их мнение?!

Зачем нам слушать их мнение?!

Иржи Юст, эксперт многих каналов центрального телевидения  Посмотрела передачу "Место встречи", где ведущий Норкин после слов Иржи о том, как Чехия относится к тому, что происходит сейчас в соседней стране, сказал: "Вам и рыбку съесть и .

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ну да. Так строится шоу. По сути они все артисты.
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14 час.
вага карлито
СкокА пропагандистов разных мастей  и нравов!)) В истоках стояло желание заработать передачи подобные росли как грибы!) Опята!)))Сейчас это уже основная деятельность  некоторых !Работа! При социализме такого  не помню!))
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12 час.
Сергей Евдокимов
Чехи всегда были мерзким , предательским народцем. И этот субтильный пидор в бабочке яркий представитель этого поганого народца.
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4 час.

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