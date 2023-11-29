Зачем нам слушать их мнение?!

Иржи Юст, эксперт многих каналов центрального телевидения Посмотрела передачу "Место встречи", где ведущий Норкин после слов Иржи о том, как Чехия относится к тому, что происходит сейчас в соседней стране, сказал: "Вам и рыбку съесть и .