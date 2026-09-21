За рулем
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За рулем

10 971 подписчик

Эти машины можно смело брать с любым пробегом... Но есть нюанс!

Эти машины можно смело брать с любым пробегом... Но есть нюанс!

Так ли «неубиваем» Сандеро, как о нем принято думать? Этот вопрос детально разбирает в новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

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