"Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступлений, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают своё тело или душу, или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды.
Возвращение железного Феликса
Комментарии
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Ингерман Ланская
...уничтожившему сотни тысяч Русских - врачей, учителей, инженеров, учёных, священнослужителей... из-за вековой ненависти полькой сволочи ко всему Русскому!!!
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1 час.
Ингерман Ланская
кстати, и жидов эта польская мразь тоже ненавидел...
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1 час.
Ингерман Ланская
а он на месте - на свалке истории
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1 час.
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