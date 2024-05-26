Фицо проведут контрольное медобследование в понедельник

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая совершили покушение, пройдет контрольное медицинское обследование в понедельник, 27 мая, пишет ТАСС со ссылкой на дирекцию больницы, в которой находится политик.
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