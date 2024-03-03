Звезды бокса провели тренировку на Всемирном фестивале молодежи

Звезды бокса 3 марта провели тренировку на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе». Они показали некоторые базовые приемы, но акцент сделали на правильном настроении и желании добиваться поставленных целей, передает корреспондент «Известий».
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