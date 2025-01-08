Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    граждане России азербайджанского происхождения у которых "свой" президент Алиев должны быть лишены российского гражда...В Баку перешли вс...
  • Сергей Безон
    Родители при чем? Ювенальную юстицию кто придумал? Д. Медведев. Может и не он, слишком умно. С него и его команды нуж...Четверо 16-17-лет...
  • Семен Демин
    Михеев как всегда абсолютно прав. Но до наших чиновников никак не доходит.Сергей Михеев: Ро...

Загадочные прилёты в Харькове: Задрожали стены. Скорые не успевают в Николаеве. Подполье вышло на связь после тяжелейшего дня и всё объяснило

Загадочные прилёты в Харькове: Задрожали стены. Скорые не успевают в Николаеве. Подполье вышло на связь после тяжелейшего дня и всё объяснило

Царьград Коллаж: Царьград На фоне очередной попытки ВСУ наступать в Курской области русская армия провела мощнейший ракетный удар по объектам Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
Зеленский жив. Значит ничего хорошего
Ответить
16 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Зачем нагонять тумана? Если ничего не знаете, не пишите ничего.
Ответить
10 час.
Людмила Лиханова
Для КОГО ничего хорошего? Только для него т.к. он НАМ нужен ЖИВЫМ, без кокса сдаст все явки и пароли. Так что только дня этой мрази всё кончено. Его могут вывезти и на его остров в бункер и еще куда, но....в живых его не оставят т.к. опасно и ждет его или акула в океане или кокос, свалившийся на голову или....вариантов дофига. И все они ведут к одному: его уничтожению, к сожалению. Его роль какое-то время может исполнять двойник, но сам он уже приговорен. Такова участь всех предателей-дураков.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх