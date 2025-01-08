Загадочные прилёты в Харькове: Задрожали стены. Скорые не успевают в Николаеве. Подполье вышло на связь после тяжелейшего дня и всё объяснило

Людмила Лиханова

Для КОГО ничего хорошего? Только для него т.к. он НАМ нужен ЖИВЫМ, без кокса сдаст все явки и пароли. Так что только дня этой мрази всё кончено. Его могут вывезти и на его остров в бункер и еще куда, но....в живых его не оставят т.к. опасно и ждет его или акула в океане или кокос, свалившийся на голову или....вариантов дофига. И все они ведут к одному: его уничтожению, к сожалению. Его роль какое-то время может исполнять двойник, но сам он уже приговорен. Такова участь всех предателей-дураков.