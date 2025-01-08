Загадочные прилёты в Харькове: Задрожали стены. Скорые не успевают в Николаеве. Подполье вышло на связь после тяжелейшего дня и всё объяснило
Царьград
Коллаж: Царьград
На фоне очередной попытки ВСУ наступать в Курской области русская армия провела мощнейший ракетный удар по объектам Украины.
Комментарии
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Зеленский жив. Значит ничего хорошего
Зачем нагонять тумана? Если ничего не знаете, не пишите ничего.
Для КОГО ничего хорошего? Только для него т.к. он НАМ нужен ЖИВЫМ, без кокса сдаст все явки и пароли. Так что только дня этой мрази всё кончено. Его могут вывезти и на его остров в бункер и еще куда, но....в живых его не оставят т.к. опасно и ждет его или акула в океане или кокос, свалившийся на голову или....вариантов дофига. И все они ведут к одному: его уничтожению, к сожалению. Его роль какое-то время может исполнять двойник, но сам он уже приговорен. Такова участь всех предателей-дураков.
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