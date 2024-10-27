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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чертов негр», «гребаный мавр». Ямаля оскорбляли на расовой почве после гола «Реалу»

Футболист «Барсы» отпраздновал третий гол на 77-й минуте недалеко около трибун «Сантьяго Бернабеу». Из первого ряда в адрес Ямаля доносились оскорбления, которые отчетливо слышны в видеороликах, которые распространяются по социальным сетям.

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