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Политика как она есть

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Ученые предложили способ генерации электричества за счет вращения Земли

Ученые предложили способ генерации электричества за счет вращения Земли

Группа физиков из Принстонского университета, Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института и компании Spectral Sensor Solutions предложила способ получения электричества с использованием энергии вращения Земли.

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