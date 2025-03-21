Ученые предложили способ генерации электричества за счет вращения Земли

Группа физиков из Принстонского университета, Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института и компании Spectral Sensor Solutions предложила способ получения электричества с использованием энергии вращения Земли.
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